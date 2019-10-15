8 أخطاء نرتكبها أثناء غسل الشعر

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء الصحة إن الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص في غسل الشعر تؤدي لمضاعفات سلبية على فروة الرأس والشعر، واستعرض الخبراء أخطاء تُرتكب عند غسل الشعر وتؤدي لتساقطه.

-غسل كل الرأس بالشامبو : الشامبو يستخدم لتنظيف فروة الرأس من البكتريا وتراكم منتجات التجميل مثل الكريم والزيوت، ولا يجب وضع الشامبو على كل الشعر وإنما يفضل وضعه على فروة الرأس لتنظيفها جيدًا وإزالة الجلد الميت والبكتيريا.

– استخدام البلسم على كامل الشعر : لا يجب استخدام البلسم الذي يوضع بعد الشامبو على كل الشعر حتي لا يسبب تساقطه، ومن الأفضل وضعه على نهاية الشعر لأنها تحتاج إلى العناية والترطيب.

-غسل الشعر يوميا : غسل الشعر يوميا يؤدي إلى تساقطه، لذلك يجب أن تكون هناك فترات بين كل مرة، مع الحرص على غسل الشعر لمدة لا تقل عن ثلاثة دقائق لضمان التخلص من البكتريا والفطريات وإبقاء الشعر صحي ولامع.

-استخدام نوع شامبو لا يتناسب مع الشعر : استخدام شامبو وبلسم لا يتناسبان مع الشعر يؤدي ذلك إلى إحداث ضرر به وتساقطه، لأن كل نوع شعر يحتاج إلى نوع معين من الشامبو والبلسم.

-غسل الشعر بطريقة خاطئة : عند استخدام الشامبو أو البلسم على الشعر، يجب وضعه على أصابع اليدين ثم البدء في تدليك فروة الرأس به لضمان عدم توزيع الشامبو على الشعر بأكمله حتى لا يؤدي ذلك إلى تساقطه.

– درجات حرارة الماء : يجب استخدام الماء بدرجات حرارة مختلفة أثناء غسل الشعر وذلك لضمان حماية الشعر من التلف والتساقط.