جامعة الملك سعود الصحية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وقالت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي علاقات عامة (للرجال).

– مندوب مشتريات ثانٍ (للنساء).

– مراقب عمل أول (للرجال).

وأكدت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء 16 صفر 1441هـ؛ ومستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 صفر 1441هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).