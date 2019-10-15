حرائق لبنان تقتل مواطن.. وبيروت تستغيث

بيروت(صدى):

أوديت حرائق لبنان بشخص على الأقل حتى الأن بعد أن اجتاحت النيران مساحات واسعة في غابات البلاد منذ أمس وحتى اليوم.

ونشرت بيروت خراطيم المياه وطلبت المساعدة من جيرانها للسيطرة على حرائق لبنان.

وفي هذا الصدد علق وزير البيئة اللبناني فادي جريصاتي في حديث على حرائق لبنان قائلا: إن شخصًا واحدًا على الأقل لقي حتفه، واصفًا الوضع بأنه كارثي

وأضاف: إن شاء الله يارب أن يبقى كل الذين يقدمون المساعدة منتبهين. الله يشفق علينا، بعد عندنا يومين صعبين رح يظل الحر قويًا والرياح قوية.

وأعلن رئيس الوزراء سعد الحريري في بيان أنه سيتم فتح تحقيق، وإذا تبين أن الحرائق مُفتعلة فيجب على الذين قاموا به أن يدفعوا الثمن.

وقالت وزيرة الداخلية ريا الحسن إن قبرص أرسلت حتى الآن طائرات هليكوبتر ووافقت اليونان على إرسال طائرتين.

وأضافت: ” لقد اتصلنا بجميع الدول التي يمكنها مساعدتنا “.