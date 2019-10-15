راغب علامة: شاهدوا كيف يحتفلون بـ حرائق لبنان

بيروت(صدى):

أعرب النجم اللبناني راغب علامة، عن حزنه واستنكاره لاندلاع حرائق لبنان صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنهم يحتفلون بالنتيجة..

وقال راغب علامة: « الحرائق مفتعلة، ومن المستحيل نشوب حرائق بهذه الشراسة في وسط الليل، فلا وجود لشمس حارقة لتشعلها » .

وأضاف راغب:« شاهدوا كيف إنهم يحتفلون بالنتيجة، قريباً ستبدأ الصفقات المتعلقة بموضوع الحرائق ولن يتجرأ أحد على معارضتها » .

واندلع الحريق لعدة ساعات متواصلة، وأتى على آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، وساهمت الرياح الشديدة على امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها.