راغب علامة: شاهدوا كيف يحتفلون بـ حرائق لبنان
أعرب النجم اللبناني راغب علامة، عن حزنه واستنكاره لاندلاع حرائق لبنان صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنهم يحتفلون بالنتيجة..
وقال راغب علامة: « الحرائق مفتعلة، ومن المستحيل نشوب حرائق بهذه الشراسة في وسط الليل، فلا وجود لشمس حارقة لتشعلها » .
وأضاف راغب:« شاهدوا كيف إنهم يحتفلون بالنتيجة، قريباً ستبدأ الصفقات المتعلقة بموضوع الحرائق ولن يتجرأ أحد على معارضتها » .
واندلع الحريق لعدة ساعات متواصلة، وأتى على آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، وساهمت الرياح الشديدة على امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29560 ] نشر منذ 15 دقيقة
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