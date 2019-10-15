رينارد: نتيجة السعودية وفلسطين « إيجابية »

نواف السالم(صدى):

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إيرفي رينارد، أن الجهاز الفني كان يدرك صعوبة المباراة أمام فلسطين.

وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: « كنا ندرك صعوبة المباراة من قبل وهذا ما ظهر جليا أثناء مجرياتها، فمنتخب فلسطين ليس بالمنتخب السهل وخصوصا على أرضه » .

وأضاف: « غاب عنا عامل التسديد على مرمى المنافس بشكل كاف، مما حظ من خطورتنا في المباراة على منتخب فلسطين » .

وتابع: « أعتقد أنها نتيجة إيجابية بغض النظر عن أي شي آخر كونها مباراة خارج الأرض وبين جماهير المنتخب المنافس » .

وأكمل: « لدينا مجموعة جيدة من الأسماء الشابة والتي تحتاج للدعم ولمزيد من الوقت التقديم ما لديها » .

انتهى اللقاء بين المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ومضيفه منتخب فلسطين، بالتعادل السلبي، وذلك في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا 2023.

وبذلك يصبح المنتخب الوطني في المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط، بينما يأتي فلسطين في المركز الثالث بـ 4 نقاط، فيما يحتل أوزباكستان صدارة المجموعة بـ 6 نقاط.