الدور والمراكز الايوائية بالرياض والدرعية والخرج تفعِّل اليوم العالمي للصحة النفسية

سعيد العجل(صدى):

نظمت عدداً من الدور والمراكز الايوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برامج متزامنة تفعيلاً لليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار ( تعزيز الصحة النفسية والحد من الإنتحار) ، شملت مراكز التأهيل الشامل للإناث في حي القدس بالرياض وفي محافظتي الدرعية والخرج ، ودار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية ودار الضيافة الاجتماعية للفتيات بالرياض.

اشتمل برنامج تأهيل القدس على محاضرة تثقيفية بمشاركة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الفصام ومجمع الأمل للصحة النفسية استهدفت منسوبات المركز وتناولت محاور عدة ، منها تصنيف ومراحل الإنتحار وتفسيره من الجهة النفسية بالإضافة إلى الإحصائيات والأرقام والتقييم الزمني لحوادث الإنتحار .

وتضمن برنامج التأهيل الشامل بالدرعية الذي حضره مايزيد عن 70 يتيماً من المشمولين برعاية الوزارة محاضرة للاخصائية النفسية بالمستشفى العسكري روئ الحزيمي ، ثم تطرقت الاخصائية النفسية ريمة المطيري لدور الاخصائي النفسي في برنامج (الانتقالي).

كما تضمن البرنامج الذي أقيم في تأهيل الخرج محاضرة توعوية بالتعاون مع مجمع الأمل للصحة النفسية ألقتها الأخصائية هيا العجمي تحدثت فيها عن ماهية الإنتحار والأسباب والعلاج .

في حين نفذت دار التربيه الاجتماعيه للبنات بالدرعيه برنامجاً اشتمل على فقرات عدة بمشاركة اللجنه الوطنية لمكافحة المخدرات ( نبراس ) .

وتخلله محاضرة بعنوان التثقيف بخطر المؤثرات العقليه على الصحه والشخصية )القتها صفاء المهيدب ،ومحاضره بعنوان ( التركيز على منع الانتحار ) القتها إيمان بن ظهير ،موجهة لأكثر من 30 فتاة .

بينما اتضمن الرنامج الذي أقيم في دار الضيافة الاجتماعية للفتيات والموجه إلى 20 نزيلة بالدار عرض بوربينت عن ( منع الانتحار) وفقرة التنفيس الانفعالي بالرسم وتوزيع المنشورات عن ( كيفية تقديم المساعدة لشخص اقدم على الانتحار بالإضافة إلى منشورات عن علامات خطر الانتحار) .