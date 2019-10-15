غدير السبتي تنفصل عن زوجها : « قرار صعب »

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي، اليوم الثلاثاء، عن انفصالها عن زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان.

وقالت السبتي، عبر ” انستجرام ” :” القرار اللي أخذته ما كان سهل لو شنو ما كانت أسبابه لكن بعض المرات حتى لو كان القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لاتخاذه علشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة وحده “.

وأضافت :” أنا وأحمد انفصلنا عن الحياة الزوجية لكن مرتبطين كأصدقاء بينه معزه واحترام الله يوفقنا بحياتنا والاختلاف لا يصنع العداوة لأن إحنا ناس مثقفه وواعية للحياة “.

ويذكر أن الفنانة الكويتية، غدير السبتي، قد نفت في يناير الماضي انفصالها عن زوجها المخرج، أحمد الفردان، بعد مرور أقلّ من عام على زواجهما.