  • الثلاثاء 15

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. شاهد.. مشاهد مروعة من حرائق لبنان

شاهد.. مشاهد مروعة من حرائق لبنان

شاهد.. مشاهد مروعة من حرائق لبنان
بيروت(صدى):

شهدت لبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حرائق كبيرة اندلعت في بعض المناطق، حتى ظهر اليوم.

وأظهرت صورًا، مشاهد مروعة ناتجة عن تلك الحرائق التي أتت على مساحات شاسعة من جبل لبنان، الشهير باخضراره وكثافة أشجاره.

كما خلفت ورائها الرماد الأسود، وأراض جرداء، و أضرار مادية طالت عشرات السيارات.

يذكر أن وزير البيئة اللبناني فادي جريصاتي، كان قد كشف أن « الحرائق المندلعة في مختلف المناطق اللبنانية مفتعلة » .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 28 دقيقة

تقول تبوله ومناقيش محترقه

[ عدد التعليقات: 29560 ] نشر منذ 21 دقيقة

لا بد ان لبو زميره اصبع في اشعال الحرائق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *