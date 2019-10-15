لاعب منتخب فلسطين: أتمنى أن تسير المنتخبات العربية على خطى الأخضر

ماجد محمد(صدى):

أعرب تامر صيام لاعب منتخب فلسطين الأول لكرة القدم عن سعادته بقدوم منتخب الأخضر إلى رام الله لمواجهتهم.

وكشف عن أمنيته بأن تحذو باقي المنتتخبات العربية، حذو المنتخب السعودي الذي زار فلسطين ولعب في رام الله.

وتعادل المنتخبين 0-0، الثلاثاء، في لقاء جمعهما على ملعب فيصل الحسيني في رام الله، في إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال صيام في حديثه بعد المباراة: حضور الأخضر إلى فلسطين كان إيجابياً لنا، رأينا الحشد الجماهيري الذي جاء لدعمنا، منذ زمن لم نشاهد حضور جماهير الفدائي بهذا العدد.

وعن المباراة قال إن فريقه قدم مباراة جيدة لكن الحظ عاندهم، لافتًا إلى أنهم قدموا مباراة تكتيكية بدقة عالية.

ووعد الجماهير الفلسطينية بتقدم مستويات أفضل في المباريات المقبلة.