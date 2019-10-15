أوقفي ثبات الوزن أثناء الرجيم بالزنجبيل

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التغذية ، في حال واجهت مشكلة ثبات الوزن أثناء الرجيم، من الخطأ أن تتوقفي عن اتباعه ، والأفضل أن تقومي ببعض الخطوات الإضافية لتتمكني من خسارة المزيد من الكيلوغرامات مجدداً.

وأول هذه الخطوات أن تحرصي على شرب كوب من الماء مع عصير نصف حبة ليمون كل صباح وقبل أن يحين موعد الفطور بـ30 دقيقة ، كذلك من المفيد أن تضيفي ملعقتين وسط من هذا العصير إلى وجبتي الغداء والعشاء (مع السطلة أو الحساء مثلاً).

وأضاف الخبراء ، عندما تلاحظين أن وزنك أصبح ثابتاً أثناء اتباعك حمية غذائية صحية، أول ما يجب أن تقومي به هو أن تراقبي وزنك لأسبوع إضافي. فإذا لم يتغيّر يعني هذا أنه يمرّ بمرحلة الثبات. لذا ننصحك في هذه الحالة بأن تحضري شراباً يمكنك تناوله كوجبة خفيفة، أي إذا شعرت بالجوع في الفترة الفاصلة بين وجبتي الغداء والعشاء.

وفي هذه الحالة تحتاجين إلى: ملعقتي طعام من شراب القيقب (متوفر في المتاجر) أو من العسل، ملعقتي طعام (أو نصف حبة) من عصير الليمون الطازج والطبيعي، رشة صغيرة من الزنجبيل المطحون ، وأمزجي المكونات جيداً ، و إضافة نصف ليتر من الماء الدافئ أو البارد لتحصلي على شراب خال من التكتلات.