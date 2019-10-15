مستشفى الملك فهد يعلن عن وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام « التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية » ، باب التقديم إلى عدة وظائف صحية شاغرة للمواطنين والمقيمين؛ للعمل بمقر مستشفى الملك فهد التخصصي والتجمع الصحي الأول.

وأوضح المستشفى عبر موقعه الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول التعقيم.

– أخصائي علاج طبيعي.

– أخصائي رعاية تنفسية.

– أخصائي تغذية.

– أخصائي تثقيف صحي.

كما أشار إلى أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2019م، من خلال الرابط التالي من هنــــــا .