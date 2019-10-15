الجريب فروت اختيارك الأمثل لخسارة الوزن بسهولة

أميرة خالد(صدى):

تتعدد فوائد فاكهة الجريب فروت للجسم، فهي من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم مثل الفيتامينات والمعادن، كما أنها قليلة السعرات الحرارية.

وتدخل الجريب فروت في العديد من أنظمة الرجيم المختلفة؛ لدورها الفعال في خسارة الوزن وحرق الدهون المتراكمة في الجسم.

وكشفت العديد من الدراسات المرتبطة بالنظام الغذائي، دور هذه الفاكهة السحري في خسارة الوزن، خاصة عند تناول نصف جبة منها قبل كل وجبة ما يساعد في خسارة الوزن بنهاية العام.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا نصف ثمرة جريب فروت قبل كل وجبة، انخفض وزنهم بمعدل 1.6 كجم في غضون 3 أشهر، وهو ما يعادل 6.3 كجم سنويًا.

وأضافت أن الفاكهة نفسها لا تحرق الدهون، لكنها تمتلك نسبة عالية جدًا من المياه، ما يجعلها تعطي شعورًا بالشبع لأطول فترة ممكنة وتسرع من عملية الهضم.

وتحتوي فاكهة الجريب فروت على نسبة عالية من فيتامين C والبكتين، الذي يعد أشكال الألياف القابلة للذوبان والتي تعمل على إبطاء تطور تصلب الشرايين.