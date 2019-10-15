صورة أنغام برفقة ولديها تثير ضجة بمواقع التواصل

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية أنغام، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها صورة برفقة ولديها ، وهو ما أطلق موجة من التعليقات التي تناولت حياتها الشخصية.

واشار بعض المتابعين إلى أن الصورة قديمة فيما رأى آخرون أن أنغام عادت أخيراً للاهتمام بأولادها. وركز فريق ثالث على الشبه بين الفنانة وبين الولدين واعتبروا أنهما نسخة طبيعية عنها.

ويأتي هذا على خلفية الجدل الكبير الذي أثير حولها بعد إعلان زواجها من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم مع ما تلا ذلك من خلافات بين الأخير وبين زوجته والدة طفليه ومن هجوم ابن أنغام الأكبر عليه ثم هدوء الجبهة بينهما.