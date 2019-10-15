يحيى الشهري: دفاع فلسطين كان قويًا للغاية

نواف السالم(صدى):

أكد اللاعب يحيى الشهري، لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن دفاع المنتخب الفلسطيني كان قويًا للغاية.

يأتي ذلك بعد تعادل الأخضر أمام فلسطين، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023.

وقال « الشهري » في تصريحات عقب المباراة: « المنتخب الفلسطيني تطور للغاية، كنا مستحوذين على المباراة دون أي فعالية هجومية » .

وأضاف: « حاولنا أكثر من العمق والأطراف لكن الدفاع الفلسطيني كان قويًا للغاية » .

وأصبح المنتخب الوطني في المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط، بينما يأتي فلسطين في المركز الثالث بـ 4 نقاط، فيما يحتل أوزباكستان صدارة المجموعة بـ 6 نقاط.

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