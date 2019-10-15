يحيى الشهري: دفاع فلسطين كان قويًا للغاية
أكد اللاعب يحيى الشهري، لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن دفاع المنتخب الفلسطيني كان قويًا للغاية.
يأتي ذلك بعد تعادل الأخضر أمام فلسطين، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023.
وقال « الشهري » في تصريحات عقب المباراة: « المنتخب الفلسطيني تطور للغاية، كنا مستحوذين على المباراة دون أي فعالية هجومية » .
وأضاف: « حاولنا أكثر من العمق والأطراف لكن الدفاع الفلسطيني كان قويًا للغاية » .
وأصبح المنتخب الوطني في المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط، بينما يأتي فلسطين في المركز الثالث بـ 4 نقاط، فيما يحتل أوزباكستان صدارة المجموعة بـ 6 نقاط.
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زائر[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 13 دقيقة
اسمحلي يالشري انت دبشة مفروض ما تلعب ويكفي ورطتنا امام روسيا وسجل فينا أهداف متتاليه بسببك انت والجاسم والسهلاوي ، والحمدان دبشه معك شغلته تضييع الفرص وضرب الأرض ،
وحتى هتان ضايع وكذلك يضيع الفرص فوق المرمى . سبحان الله المرمى مفتوح له ويشوح الكرة فوق المرمى عادة متكررة لهتان والفرج يقتل الهجمة بكرات عرضية ليس لها داعي ويعيد الفريق إلى الخلف وعندك العسيري تائه اليوم شغلته يلعب عند الكورنر .ياليت الفيفا يعدل ويضع المرمى عند الكورنر بدلاً من الوسط علشان العسيري يصير قريب من المرمى !!