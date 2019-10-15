أسباب ضعف سحب السيارة وتأثيرها في تراجع أداء سيارتك

وكالات(صدى):

قال مختصون في مجال السيارات ، إن ضعف السحب قد يكون من المحرّك أو من أحد الأجزاء المتصّلة به، لذا يجب أوّلاً التأكد من سلامة المحرّك عن طريق فحصه لدى مراكز الفحص المعتمدة والتأكد من سلامته في الأساس كعدم وجود الدّخان المتسبّب في تآكل الزيت داخله.

وكشف المختصون عن أهم أسباب ضعف السحب :

– ناقل الحركة : يعتبر ناقل الحركة أو الفتيس من أهم أسباب ضعف السحب، وذلك في حالة تلف الديسك والأسطوانة، وذلك أيضاا يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة المحرك.

– الرشاشات : وهي المسؤولة عن ضخ البنزين بكميات معينة في غرفة الاحتراق للاختلاط مع الهواء بنسب معينة، وفي حالة التلف يضخ الرشاش كميات أقل من المنسوب الطبيعي ويؤثر ذلك على عملية سحب السيارة.

– فلتر الهواء : في حالة انسداد فلتر الهواء يؤدى إلى ضعف سحب السيارة، ويجب تنظيفه باستمرار وتغيبره بعد قطع مسافة في حدود من 20 إلى 25 ألف كيلومتر.

– شمعات الأحتراق : وتسمى البوجيهات، ويجب تغيير البوجيهات والأسلاك الموصلة كل 20 ألف كيلومتر، بسبب تكوين طبقة كربونية بالأسلاك الموصلة بعد فترة مما يؤدى إلى ضعف الشرارة الناتجة منها.

– البنزين : التأكّد من نظافة الوقود المُستخدم؛ كالبنزين الخالي من الرصاص مثلاً، والاهتمام بتركيز نسبة الأوكتان فيه؛ فالوقود النظيف يُقلّل من الشوائب التي قد تسبب الاتساخ في بخاخات السيارة أو في فلتر البنزين وبالتالي تُضعف سحب السيّارة