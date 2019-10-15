امرأة تضع مبيد حشري في « زجاجة خمرة » لزوجها

القاهرة(صدى):

اتفقت امرأة مصرية مع العشيق على وضع اقراص مخدرة ومبيد حشري فى ” زجاجة خمرة ” للزوج عقب تناول العشاء.

وعاد الزوج من عمله، وتناول العشاء الاثنين، وبعد ذلك اتفقت معه على إقامة علاقة جنسية، وأمسكت بزجاجة خمر، ووضعت فيها الأقراص المخدرة والمبيد الحشري، وبدأت في إعطاء الزوج زجاجة الخمر لتناوله.

وشعر الزوج بحالة إعياء شديدة، واتصلت بالعشيق الذى حضر وقتله وقام بلفه وألقى به في النيل لكي يتمكنا من الزواج.

وضبطت الزوجة الخائنة والعشيق، هكذا سجلت تحريات وتحقيقات المباحث فى مركز نقادة بقنا في مصر، وسلمت المتهمين للمحكمة التى أجرت مواجهة مع المتهمة الرئيسية بما ورد في التحريات.