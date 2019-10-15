بالفيديو.. أسرار سيارة « بوتين » الخاطفة للأنظار في الرياض

علي القحطاني(صدى):

خطفت سيارة « أوروس » الخاصة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأنظار في الرياض، وذلك أثناء زيارته إلى المملكة أمس الاثنين.

وأثارت سيارة أوروس اهتمام عشاق السيارات الفريدة، بعد ظهورها أثناء مراسم الاستقبال والتفاف فرقة الخيالة المكلية حولها، بينما كانت تتجه إلى القصر الملكي.

ومن جانبه، كشف إيفان أندرييفسكي النائب الأول لرئيس اتحاد المهندسين الروس، أسرار هذه السيارة المملزة والفريدة، مؤكدًا أن السيارة الرئاسية تتميز بإمكانيات عالية، إذ تفوق سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عدد من النواحي.

وأوضح «أندرييفسكي» أن السيارة محكمة الإغلاق تمامًا ولا تغرق بالماء ولها قمرة مدرعة توفر أكبر حماية لركابها، كما أنه لا يمكن أن تتسرب منها المعلومات الخاصة برئيس الدولة، فيما يبلغ طولها نحو 6.5 متر، ووزنها 6.5 طن.

كما أشار إلى أن سيارة الرئيس الروسي مزودة بمحرك بـ8 اسطوانات سعته 4.4 لتر بقوة تصل إلى 600 حصان، ومغطاة بطبقة مدرعة وهيكل مقوى، لافتًا إلى أنها مقاومة للهجمات الكيميائية ومضادة للرصاص ويمكنها مقاومة الألغام.

وأضاف أن السيارة الرئاسية مزودة بالسلاح، ونظام خاص للاتصالات مرتبط بالأقمار الصناعية، مؤكدًا أنه تم استبدال زجاجها الجانبي بشاشات تعرض الصورة من كاميرات فيديو خارجية.