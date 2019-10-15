بالفيديو.. أسرار سيارة « بوتين » الخاطفة للأنظار في الرياض
خطفت سيارة « أوروس » الخاصة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأنظار في الرياض، وذلك أثناء زيارته إلى المملكة أمس الاثنين.
وأثارت سيارة أوروس اهتمام عشاق السيارات الفريدة، بعد ظهورها أثناء مراسم الاستقبال والتفاف فرقة الخيالة المكلية حولها، بينما كانت تتجه إلى القصر الملكي.
ومن جانبه، كشف إيفان أندرييفسكي النائب الأول لرئيس اتحاد المهندسين الروس، أسرار هذه السيارة المملزة والفريدة، مؤكدًا أن السيارة الرئاسية تتميز بإمكانيات عالية، إذ تفوق سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عدد من النواحي.
وأوضح «أندرييفسكي» أن السيارة محكمة الإغلاق تمامًا ولا تغرق بالماء ولها قمرة مدرعة توفر أكبر حماية لركابها، كما أنه لا يمكن أن تتسرب منها المعلومات الخاصة برئيس الدولة، فيما يبلغ طولها نحو 6.5 متر، ووزنها 6.5 طن.
كما أشار إلى أن سيارة الرئيس الروسي مزودة بمحرك بـ8 اسطوانات سعته 4.4 لتر بقوة تصل إلى 600 حصان، ومغطاة بطبقة مدرعة وهيكل مقوى، لافتًا إلى أنها مقاومة للهجمات الكيميائية ومضادة للرصاص ويمكنها مقاومة الألغام.
وأضاف أن السيارة الرئاسية مزودة بالسلاح، ونظام خاص للاتصالات مرتبط بالأقمار الصناعية، مؤكدًا أنه تم استبدال زجاجها الجانبي بشاشات تعرض الصورة من كاميرات فيديو خارجية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29551 ] نشر منذ 37 دقيقة
سعرها 160 الف دولار يعني 600 الف ريال السعر معقول جدا
لكن مع الاسف ما اشوف عندنا سيارات صناعه روسيه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84621 ] نشر منذ 37 دقيقة
اظني محتاج وحده زيها ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84621 ] نشر منذ 34 دقيقة
الحقيقه على هاالمواصفات وقيمتها 350000 دولار ، رخيصه جداً ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29551 ] نشر منذ 33 دقيقة
تستاهل يا بو محمد السياره
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84621 ] نشر منذ 3 دقائق
تستاهل الطيب ياالحبيب ..