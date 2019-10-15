الجمهور يتهم إلهام الفضالة بالمتاجرة بابنتها (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

فتح الجمهور النار على الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، بعد نشرها فيديو لها معها .

وقالت الفضالة إن ابنتها الصغيرة حضرت مقلباً لها، قائلة إنها كانت في الطائرة حين تلقت رسالة منها تشير فيها إلى أنها لم تحقق نتيجة مدرسية مرضية.

وأضافت أن ذلك أزعجها وأنها اعتقدت أن الطفلة لم تدرس بالشكل المطلوب، مؤكدة أنها فوجئت بأن ذلك مجرد مقلب وأن الابنة حققت النتيجة الكاملة.

ورأى الكثير من المتابعين أن معظم المشاهير أصبحوا يقومون بالتسويق لأنفسهم باستخدام أفراد أسرهم والمتاجرة بهم وهو ما دفع إلى توجيه الكثير من الانتقادات للفنانة الكويتية.