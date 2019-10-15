وفاة وإصابة 4 موظفين في حادث بشركة ساسرف

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة ساسرف، عن وفاة اثنین وإصابة اثنین آخرین من موظفي مقاول یعمل على تھیئة أحد الخزانات التشغیلیة في مصفاتھا بالجبیل، إثر حادثة تشغیلیة خلال تلك الأعمال.

وقالت الشركة في بیان لھا أن الحادثة لم یسفر عنھا تأثر في أعمال الصیانة بالمصفاة، وأنه فور وقوعھا بدأت فرق الاستجابة في المصفاة بتطبیق خطة الطوارئ لاحتوائھا ومعرفة أسبابھا.

وأكدت على ضرورة وضع مزید من تدابیر السلامة منعا لوقوع المزید من الحوادث.

یذكر أن «ساسرف» شركة سعودیة مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودیة، حيث تقع المصفاة في مدینة الجبیل الصناعیة، وتبلغ الطاقة الإنتاجیة لھا 305 آلاف برمیل یومیا، وتقوم بعملیة تكریر النفط الخام وتحویله إلى منتجات بترولیة.