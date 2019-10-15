بالفيديو.. « الشيخ غوميز » يدعو الهلاليين إلى فنجال قهوة حال الفوز

ماجد محمد(صدى):

ظهر النجم الهلالي، الفرنسي بافتيمبي غوميز، في مقطع فيديو له بالزي السعودي، يوجه رسالة إلى جماهير الهلال قبل لقاء الجمعة أمام ضمك.

وعرّف غوميز نفسه، بأنه « الشيخ غوميز » متمنيًا أسبوعًا سعيدًا للجميع، قبل لقاء يوم الجمعة القادم، داعيًا الجميع إلى مشاركته في شرب القهوة إذا فاز الزعيم.

ويلتقي الهلال وضمك يوم الجمعة القادمة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي ينفرد فيه الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري.

ولا يتأخر غوميز، في التقرُّب من السعوديين دائمًا بمناسبة وبدون مناسبة، فمنذ أن قدِم إلى الهلال وهو ينخرط بكل جهده في المجتمع السعودي، بارتداء الزي التقليدي أو شرب القهوة العربية أو الحديث باللغة العربية، وغيرها من الأنشطة.