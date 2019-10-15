شركة الخدمات الأرضية توفر وظائف للرجال في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توفر وظائف بمسمى (مراقب الحركة) ، للرجال من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، للعمل بمدينة الرياض .

الوصف الوظيفي :

1- الإشراف على وحدة الوصول والمغادرة لضمان وصول ومغادرة الطائرات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة وتقديم التعليمات المناسبة للتحميل لفريق العمل.

2- المحافظة على قاعدة بيانات لجميع الأنشطة في مجال واحد من العمليات والتأكد من إتباع الإجراءات لتلك الأنشطة.

3- التأكد من تنظيم الموارد بطريقة فعالة ومنتجة مما يضمن استخدام الموارد والمعدات بالطريقة الأمثل .

4- التأكد من الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة قبل استخدام المعدات/السيارات/المرافق مع التأكد من أن جميع التصاريح سارية المفعول.

5- التنسيق مع الإدارة المختصة لتحفيز وتدريب فرق العمل لضمان مستوى عالِ من الالتزام ورفع مستوى المهارات على النحو المطلوب.

6- القيام بأي مهام أخرى تتعلق بعمله حسب توجيهات رئيسه المباشر.

مهارات مطلوبة: إجادة استخدام الحاسب الآلي – مهارات التواصل – تحقيق المستوى المطلوب من اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية

وأشارت الشركة أن التقديم من خلال الرابط التالي (هنا).