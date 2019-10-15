  • الثلاثاء 15

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. نفوق قطيع من الأغنام بسبب صاعقة رعدية

نفوق قطيع من الأغنام بسبب صاعقة رعدية




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *