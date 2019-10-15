لأول مرة.. تجربة تويوتا سوبرا 2020 في المملكة

أميرة خالد(صدى):

عادت تويوتا سوبرا كموديل للعام 2020 تحت راية سيارة الجيل الخامس سوبرا الجديدة ثمرة تعاون بين BMW وتويوتا ويتم انتاجها في النمسا.

وتأتي مشتركة مع السياره الرياضية BMW Z4 في المحرك وناقل الحركة والكثير من طرق الصيانة والسمكرة والدهان ولهذا السبب فان فروع تويوتا في ليست كلها جاهزة لتقديم خدمات مابعد البيع.

ويذكر أن أبعاد السوبراالجديدة الطول 438 سم والعرض 185.5 سم والارتفاع 129 سم وطول قاعدة العجلات 247 سم، ويعتبر التصميم الخارجي قوي وله تواجد وملفت للنظر وفيه طابع شرس, الأضواء الأمامية تتكون من 6 عدسات LED علويه عادية وبالأسفل إضاءة عالية.

وتتوفر بجنوط مقاس 19 بوصة – مكابس الفرامل باللون الأحمر، وتتوفر بمفتاح قفل للجنط, متوفر في الجنوط الأربعة من جنوط سوبراعبر أحد البراغي أو الصواميل بغرض حماية الجنوط من السرقة.

كما تتوفر سوبرا بشاشة مقاس 8.8 بوصات تعمل باللمس مزودة بنظام ملاحة ومتوافق مع أبل كار بلي، والنظام الصوتي JBL يجي بـ 12 سماعة ستنادرد، وعجلة القيادة يتوفر فيها مفاتيح تحكم ويتوفر فيها مثبت سرعة وبلوتوث، ومبدل سرعات على عجلة القيادة.