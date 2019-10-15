شاهد أهالي جازان يبطلون الفبركة الحوثية التي تدعي عدم استقرار المنطقة (فيديو)

تركي السالم(صدى):

تُردد ألسنة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، أن الوضع في منطقة جازان من الصعب التعايش معه ، بينما أكد سكان المنطقة أن الحقيقة تخالف هذا الكلام تماماً .

وقال أحد المواطنين بجازان ، اللهم لك الحمد والشكر الأشياء التي تتكلمون عنها لا نحس فيها ولا نسمع فيه سوا من الإعلام ، ما شاء الله الأمور مستتبه الوضع طبيعي نطلع وننزل في أي وقت وأي مكان ، وأضاف آخر ، ما تسمعونه من الإعلام المضلل غير صحيح ، فإننا نعيش في أمن وأمان ، وجميع العوائل يمارسون حياتهم الطبيعية .

وأوضح تقرير إعلامي بقناة الإخبارية ، أنه تعيش منطقة جازان حالة من التطور والنمو فإذا تجولت في المكان سترى كم كبير من المشروعات الاجتماعية والخدمية والصحية التي تلامس حياة المواطنين يومياً .