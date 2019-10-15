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  3. شاهد أهالي جازان يبطلون الفبركة الحوثية التي تدعي عدم استقرار المنطقة (فيديو)

شاهد أهالي جازان يبطلون الفبركة الحوثية التي تدعي عدم استقرار المنطقة (فيديو)

شاهد أهالي جازان يبطلون الفبركة الحوثية التي تدعي عدم استقرار المنطقة (فيديو)
تركي السالم(صدى):

تُردد ألسنة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، أن الوضع في منطقة جازان من الصعب التعايش معه ، بينما أكد سكان المنطقة أن الحقيقة تخالف هذا الكلام تماماً .

وقال أحد المواطنين بجازان ، اللهم لك الحمد والشكر الأشياء التي تتكلمون عنها لا نحس فيها ولا نسمع فيه سوا من الإعلام ، ما شاء الله الأمور مستتبه الوضع طبيعي نطلع وننزل في أي وقت وأي مكان ، وأضاف آخر ، ما تسمعونه من الإعلام المضلل غير صحيح ، فإننا نعيش في أمن وأمان ، وجميع العوائل يمارسون حياتهم الطبيعية .

وأوضح تقرير إعلامي بقناة الإخبارية ، أنه تعيش منطقة جازان حالة من التطور والنمو فإذا تجولت في المكان سترى كم كبير من المشروعات الاجتماعية والخدمية والصحية التي تلامس حياة المواطنين يومياً .


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