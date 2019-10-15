عودة صلاح تٌنعش مران ليفربول

نواف السالم(صدى):

شهدت تدريبات ليفربول اليوم الثلاثاء، عودة النجم المصري محمد صلاح بعد شفائه من الإصابة في الكاحل.

وتغيب صلاح عن معسكر منتخب مصر خلال التوقف الدولي؛ حيث تعرض للإصابة في الكاحل بعد تدخل عنيف من لاعب وسط ليستر سيتي حمزة شودهري، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في البريميرليج، وانتهت بفوز الريدز بهدفين لهدف.

وتعتبر عودة صلاح دفعة معنوية قوية لمدرب ليفربول يورجن كلوب، مع عودة الحارس أليسون بيكر، قبل أيام من مواجهة القمة أمام مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من البريميرليج.