النيابة تطالب بأشد عقوبة على مواطن رمى زوجته بمطرقة

نايف السالم(صدى):

طالبت النيابة العامة، بتطبيق أشد عقوبة على مواطن رمى زوجته بمطرقة كادت أن تصيب رأسها.

وتفصيلاً، قدّمت امرأة شكوى ضد زوجها بعدما رماها بالمطرقة خلال انتظارها السائق أمام المنزل، فيما كشفت كاميرات المراقبة صحة الواقعة.

من جانبها، حققت النيابة العامة في الشكوى، وأحالت القضية إلى المحكمة المختصة، مطالبة بتشديد العقوبة على الرجل، وفقًا لـ « عكاظ » .

وأكدت النيابة أن الرجل لديه سوابق اعتداء عليها، وصدرت أحكام ضده من قبل، فيما وجهت النيابة بالاهتمام بقضايا المرأة وإحالتها للجهات المختصة وسرعة إنهائها.

وفي وقت سابق، اتفقت النيابة العامة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة التنسيق المستمر بينهما؛ لضمان الحد من قضايا العنف الأسري والتطبيق الكامل لأنظمة الحماية الاجتماعية.