حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الأربعاء

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الأربعاء.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أنه من المتوقع استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق « جازان، عسير، الباحة، وتبوك » .

وأضافت أن تأثير هذه الحالة يمتد على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية » ، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.