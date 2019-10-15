مدير عام تعليم الشمالية يرأس الجلسة الأولى لمجلس تعليم المنطقة

رافع فريح(صدى):

عقد مجلس التعليم في منطقة الحدود الشمالية جلسته الأولى ، برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة عثمان بن إبراهيم العثمان ، وجميع أعضاء المجلس ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة .

وافتتح المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية الجلسة الأولى لأعمال المجلس مؤكداً فيها بالدعم الذي يلقاه التعليم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة ،

وأكد العثمان على أهمية المجلس التعليمي، وما يقوم به من دور بناء في تطوير العملية التعليمية بالميدان التربوي من خلال المهام والقرارات التي تهدف إلى تطوير التعليم وتجويد العمل التربوي ووضع الحلول والمعالجات التربوية اللازمة للمشكلات التربوية التي قد تقع في الميدان.

وناقش المجلس عدد من المحاور والقضايا التعليمية ومنها فتح مكتب للتعليم في عرعر والرفع بتوصية لافتتاح إدارة تعليم في محافظة رفحاء ونقل وإحداث عدد من المدارس في عدد من الأحياء وشدد العثمان على ضرورة رسم الخطط والتطلعات التي تتفق مع توجهات الوزارة نحو الرقي بمستوى الأداء التربوي والتعليمي،

وتحسين المخرجات مع تحسين مستوى الأداء وتقويمه ومناقشة القضايا التعليمية والظواهر التربوية والاجتماعية واقتراح الحلول المناسبة، ورفع مستوى المشاركة في صناعة القرارات والاتجاه نحو اللامركزية ودعم التواصل بين المجتمع التعليمي والمجتمع العام.