العلماء يحذرون الحوامل من مشروب خطر على الأجنة

أميرة خالد(صدى):

حذر العلماء النساء الحوامل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين حتى ولو بكميات قليلة، وعلى رأسها القهوة.

وقالت دراسة حديثة، تقودها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، وأجريت على أكثر من 1200 امرأة، إن حتى المستويات المنخفضة من الكافيين تشكل خطرًا قبل الحمل وأثنائه.

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وهناك أدلة على أن الكافيين، الذي يوجد أيضًا في مشروبات أخرى الشاي ومشروبات الطاقة، ليس له أي تأثير على الأجنة في الرحم.

في حين قال الباحثون، في الدراسة التي سيتم تقديمها في مؤتمر الجمعية الأميركية للطب التناسلي في فيلادلفيا، أن ” أي مستوى من تناول الكافيين أثناء الحمل قد يزيد من خطر فقدان الحمل، خاصة في الأسابيع الثمانية الأولى من فترة الحمل “.

وأضاف الباحثون إن ” النساء اللواتي يحاولن الحمل قد يستفدن من عدم تناول الكافيين “.

وأشار فريق البحث، بقيادة ألكسندرا بوردو سميث، إلى دراسة أجريت عام 2014 نظرت في آثار الإسبرين أثناء الحمل، حيث طلب من المشاركات، 1228 امرأة ممن حاولن الحمل بين عامي 2007 و2011، الإبلاغ عن مقدار الكافيين الذي تناولنه في تلك الفترة.

وأظهرت النتائج أن تناول مشروب أو أكثر من الكافيين في اليوم، بما في ذلك القهوة والشاي أو المشروبات الغازية، قبل الحمل يرتبط بخطر فقدان الأجنة.

وخلص الباحثون إلى أن النساء اللواتي يفكرن في الحمل يمكن أن يستفدن من التخلص من الكافيين بالكامل من نظامهم الغذائي.