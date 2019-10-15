طريقة بسيطة لإخفاء الخطوط بين الحاجبين دون جراحة

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التجميل ، إنه يرتبط ظهور الخطوط والتجاعيد في المنطقة الفاصلة بين الحاجبين وعلى الجبين ، بأسباب منها التوتر والتعب وصعوبة النظر وغير ذلك ، ورغم هذا من الممكن التخلص من هذه المشكلة من دون اللجوء إلى عمليات التجميل. باتباع طرق بسيطة جداً.

ومن هذه الطرق مثلاً وضع النظارات التي تمنع العبوس عند النظر إلى الأشياء وخصوصاً في مواجهة أشعة الشمس أو اثناء القراءة.

ومن المفيد أيضاً القيام ببعض التمارين البسيطة ومنها مثلاً الضغط على منطقة الخطوط وخصوصاً بين الحاجبين بواسطة اصبعي الإبهام والسبابة من اجل جعل البشرة ملساء مجدداً.

ومن المفيد تكرار هذه العملية لمدة دقيقة واحدة من مرة إلى مرتين يومياً. ويمكن التوصل إلى النتيجة نفسها من خلال تدليك عضلات الوجه ، ولهذا توضع أصابع اليدين على الجبين من الجانبين مع دفع البشرة إلى الخارج في الاتجاهين ، ويجب تكرار ذلك لبضع ثوان قدر الإمكان والقيام بالتدليك مرة يومياً.