رجل يكتشف زواجه للمرة الخامسة بالصدفة

القاهرة(صدى):

فوجأ رجل مصري يٌدعى محمود محمد عبدالعزيز” 52 سنة ” ، زواجه للمرة الخامسة بالصدفة خلال استخراجه قيداً عائلياً من سجل مدني محافظة كفر الشيخ المصرية .

وعلق محمود على الواقعة في تصريحات لصحف محلية ، قائلاً ، إنه تزوج 4 مرات، وأنجب 12 ابنًا وابنة، وكان يتزوج تباعًا فكان يطلق واحدة ليتزوج بالأخرى، إلا أنه فوجئ بأن هناك زوجة خامسة جرى إضافتها إلى قائمة زوجاته لا يعلم عنها شيئًا، والأغرب أن هناك قسيمة طلاق رسمية لها.

وأضاف ، أن الزوجة الخامسة المجهولة تدعى “إيمان. ن” وتقيم بمصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وعلى مدار عام بعد اكتشافه الواقعة، أصبحت حياته كعب داير من مصر الجديدة إلى كفر الشيخ، للعثور على السيدة المجهولة، واتهم مأذونًا بعينه بأنه وراء الواقعة.