المذيعة حسينة أوشان تفضح الجزيرة في تغريدة غامضة

نايف السالم(صدى):

تسببت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان، المستقيلة من الجزيرة القطرية، أغسطس الماضي، في إثارة جدلاً واسعاً بتغريدة نشرتها عبر تويتر.

وقالت المذيعة الجزائرية في تغريدة غامضة: كان الهدف أن تفقد الحقيقة أهميتها أمام السردية .. كانوا بحاجة طوال الوقت إلى إعادة تدوير المعلومات نفسها للحفاظ على بقاء هذه القصة على قيد الحياة في الشاشة.

وأضافت في تغريدتها: ” كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفيةحفاظا على مهمة ” تغذية الأغنام “.

وهو ما فسرها مراقبون على أنها تعكس الحال داخل القناة القطرية وكيف تدار الأمور هناك.

واعتبر المتابعون أنها تشير إلى الجزيرة القطرية ولكنها تخشى الحديث بوضوح .