هطول أمطار على أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة.

وقال المركز في تنبيه له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نود اخد الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأمطار حفاظا على سلامة الجميع.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة اليوم على مناطق عديدة منها مكة المكرمة.