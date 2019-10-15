شاروخان اتمنى تصوير قصص رائعة عن المملكة

الرياض(صدى):

عبر نجم بوليوود شاروخان ، عن سعادته لوجوده بالمملكة ، مٌشيراً إلى تطلعه لتصوير ” قصص رائعة من السعودية ” في أفلامه المقبلة.

وكتب شاروخان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد تكريمه بـ”جائزة صناع الترفيه” في المملكة: “شكراً لكم على حسن الضيافة والدفء الذي وجدته، قضيت وقتاً رائعاً، وأتطلع حقاً إلى بعض القصص الرائعة من السعودية لتجسيدها بأفلام. كل التوفيق لرؤية 2030”.

وكان شاروخان قد شارك في الحفل الذي أقامته “الهيئة العامة للترفيه” ضمن “منتدى صناعة الترفيه” الذي احتضنته الرياض خلال اليومين الماضيين، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام.

وكان حضور شاروخان في هذا الحفل لافتاً، حيث ألقى كلمة باللغة العربية، وأظهر حفاوة كبيرة عند التقائه زملاءه الفنانين من جميع أنحاء العالم المشاركين في المناسبة ، فبالإضافة إلى شاروخان تم تكريم النجوم العالميين جان كلود فان دام وجاكي شان وجايسون موموا.