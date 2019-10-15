تصفيات آسيا .. العراق يكتسح كمبوديا والإمارات يسقط أمام تايلاند

ماجد محمد(صدى):

تمكن المنتخب العراقي، من اكتساح كمبوديا برباعية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وأحرز رباعية العراق إبراهيم بايش في الدقيقة 22، ثم مهند علي كاظم عند الدقيقة 41، وكذلك أمجد عطوان في الدقيقة 57، فيما أتم أحمد إبراهيم رباعية عند الدقيقة 62.

و يتصدر العراق المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد 7 نقاط، ويتذيل كمبوديا الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي المجموعة السابعة، انهزم منتخب الإمارات على يد مضيفه تايلاند، بثنائية مقابل هدف، إذ أحرز المهاجم تيراسيل دانجدا الهدف الأول في الدقيقة 26، لكن لم ينتهي الشوط الاول قبل تعادل الأبيض في الدقيقة الثالثة من عمر الوقت بدل الضائع في الشوط الأول برأسية من علي مبخوت.

و تمكن لاعبو تايلاند من إحراز الهدف الثاني لهم، في الدقيقة 52، عن طريق إيكانيت بانيا، ليفقد المنتخب الإماراتي صدارة المجموعة ويتراجع إلى المركز الثالث.