المانجو والشموع.. أغرب أنواع الفوبيا التي يعاني من النجوم

أميرة خالد(صدى):

يعتقد الكثير من الأشخاص أن الفنانين والنجوم « مثاليين » لا يهابون شيئًا ولا يوجد ما يُعيبهم، إذ يرسم كل شخص صورة مثالية في ذهنه لنجمه المفضل.

ولكن في حقيقة الأمر، فالنجوم هم بشر مثلنا يخافون بعض الأِشياء ويمرضون ويعانون من الآلام فهم يعيشون حياة طبيعية.

ويعاني بعض النجوم من أنواع غريبة من « الفوبيا » ، إذ يوجد بعض الأشياء الطبيعية التي تُسبب خوفًا لهم، إذ تعاني الفنانة سمية الخشاب من «فوبيا رؤية الدماء».

وتمتلك الفنانة نيكول سابا، « فوبيا المصاعد » إذ تتعرض إلى الاختناق والإغماء فور رؤية المصعد، أما الفنان أحمد السقا المثل الأعلى للكثير من الأشخاص فيعاني من «فوبيا الحشرات» وهو ما تسبب في قفزه للمياء في فيلم أفريكانو.

ويخشى الفنان حسن الرداد، المشي مباشرة على الأرض دون وجود سجادة، بالإضافة إلى «فوبيا القطط» التي يخشى الاقتراب منها، أما الفنان محمد ممدوح فيعاني من «فوبيا المانجو » .

ومن أغرب أنواع الفوبيا التي يُعاني منها النجوم، يوجد « فوبيا الزواج » التي تعاني منها الفنانة ميساء مغربي؛ لتعرضها للتعنيف على يد زوجها الأول، فيما تعاني الفنانة نانسي عجرم من « فوبيا البرغش » .

ويهاب الفنان صلاح عبدالله من رؤية « الشموع » وهي مشتعلة، أما الفنانة منى زكي لدى «فوبيا الأماكن المزدحمة» فلا ترغب في الهدوء فقط بل تهاب الازدحام أيضًا.