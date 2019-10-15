  • الثلاثاء 15

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. المركز السعودي لتدريب وتأهيل الكفيفات ينظم مسيرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.

المركز السعودي لتدريب وتأهيل الكفيفات ينظم مسيرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.

المركز السعودي لتدريب وتأهيل الكفيفات ينظم مسيرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.
سعيد العجل(صدى):

نظم المركز السعودي لتأهيل و تدريب الكفيفات بالأردن اليوم مسيرة توعوية في مدينة الزرقاء ( شارع السعادة) وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء والذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام. و تأتي هذه المسيرة بهدف التعريف بأهمية العصا البيضاء للكفيف و نشر الوعي بين أفراد المجتمع بإعتبارها العلامة المميزة للكفيف والوسيلة التي يستعملها لمعرفة الطريق والحركة والتنقل بسلام .

و رفع المشاركين بالمسيرة الكثير من العبارات التي يسعى الكفيف من خلالها لتوضيح بعض الممارسات التي يتم التعامل بها معه و منها : ( لاتستغفلني لأني كفيف – لاتنظر بشفقة ولابإنبهار ) … .ممن جهتها قالت الأستاذة ايناس الطائفي مديرة المركز السعودي لتدريب وتأهيل الكفيفات ان الوقفة اليوم جاءت بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء ، للتركيز على استثمار اليوم بالصورة المثلى لتعميم التوعية والفائدة من العصا واحترام الكفيف في المجتمع ، من خلال السعي لتمكين هذه الفئة بمختلف المجالات .

واشارت ان على الجهات المعنية في مختلف المحافظات توفير المزيد من خدمات التهيئة البيئية و التسهيلات بالمرافق والمنشأت التي تسهل حركتهم وممارسة حياتهم اليومية كغيرهم من المواطنين … هذا وقد قام المركز خلال المسيرة بتوزيع النشرات التوعوية حول اتيكيت التعامل مع المكفوفين كما تقدم اسرة المركز الشكر الجزيل لكل من ساهم في انجاح هذا النشاط وتخص بالذكر: سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن ، بلدية الزرقاء ، محافظة الزرقاء ، مديرية الأمن العام ودائرة السير ، جمعية المكفوفين الخيرية في الزرقاء ، قناة رؤيا .كما نشكر كل من أبناء المجتمع المحلي على مجيئهم ومشاركتهم في الفعاليةوالمساهمة في نجاح هدفها


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *