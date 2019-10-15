المركز السعودي لتدريب وتأهيل الكفيفات ينظم مسيرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء.

سعيد العجل(صدى):

نظم المركز السعودي لتأهيل و تدريب الكفيفات بالأردن اليوم مسيرة توعوية في مدينة الزرقاء ( شارع السعادة) وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء والذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام. و تأتي هذه المسيرة بهدف التعريف بأهمية العصا البيضاء للكفيف و نشر الوعي بين أفراد المجتمع بإعتبارها العلامة المميزة للكفيف والوسيلة التي يستعملها لمعرفة الطريق والحركة والتنقل بسلام .

و رفع المشاركين بالمسيرة الكثير من العبارات التي يسعى الكفيف من خلالها لتوضيح بعض الممارسات التي يتم التعامل بها معه و منها : ( لاتستغفلني لأني كفيف – لاتنظر بشفقة ولابإنبهار ) … .ممن جهتها قالت الأستاذة ايناس الطائفي مديرة المركز السعودي لتدريب وتأهيل الكفيفات ان الوقفة اليوم جاءت بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء ، للتركيز على استثمار اليوم بالصورة المثلى لتعميم التوعية والفائدة من العصا واحترام الكفيف في المجتمع ، من خلال السعي لتمكين هذه الفئة بمختلف المجالات .

واشارت ان على الجهات المعنية في مختلف المحافظات توفير المزيد من خدمات التهيئة البيئية و التسهيلات بالمرافق والمنشأت التي تسهل حركتهم وممارسة حياتهم اليومية كغيرهم من المواطنين … هذا وقد قام المركز خلال المسيرة بتوزيع النشرات التوعوية حول اتيكيت التعامل مع المكفوفين كما تقدم اسرة المركز الشكر الجزيل لكل من ساهم في انجاح هذا النشاط وتخص بالذكر: سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن ، بلدية الزرقاء ، محافظة الزرقاء ، مديرية الأمن العام ودائرة السير ، جمعية المكفوفين الخيرية في الزرقاء ، قناة رؤيا .كما نشكر كل من أبناء المجتمع المحلي على مجيئهم ومشاركتهم في الفعاليةوالمساهمة في نجاح هدفها