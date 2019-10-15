الصحة توضح أضرار التخلص من السجائر بالشيشة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة الصحة ، خلال مقطع فيديو توعوي ، أن تدخين الشيشة لمدة ساعة واحدة يعادل تدخين 100 سيجارة، ونصحت مدخني الشيشة بالتخلص منها للوقاية من الأمراض التي تسببها.

وقالت الوزارة في الفيديو ، “إن حجم الدخان في جلسة الشيشة يكون ضعف دخان السجائر المعروف بخطره على صحة الإنسان، إضافة إلى تضاعف المواد الضارة مثل النيكوتين وأول أكسيد الكربون في دخان الشيشة”.

ويتعرض مدخن الشيشة والمعسل لخطر الإصابة بأمراض الرئة والقلب والسرطان ولاحتمالية العدوى بنسبة كبيرة وخطيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلومات الخاطئة بأن ضرر الشيشة قليل تسببت في ضياع صحة الكثير من الناس.