من اجل النشئ مركز شرطة النظيم يستقبل طلاب مدارس البيان

محمد السعران(صدى):

في إطار البرامج التوعوية والمتنوعة التي تستهدف النشئ من أبناء الوطن، استقبل مركز شرطة النظيم بالرياض صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٢/١٦ مجموعة من طلاب مدرسة مداد البيان الأهلية، تم عرض المهام التي يقوم بها رجال الأمن في جولة حول أقسام ومرافق المركز، شرح لهم خلالها سعادة مدير المركز العقيد/ بندر بن بدر الشغار أنواع الجرائم ومسبباتها وعواقبها.

ونوه إلى ضرورة التأسي بالأخلاق الحميدة والإلتزام بالأنظمة والقوانين والبعد عن مجالسة رفقاء السوء، وذلك بهدف غرس المفاهيم والقيم لدى الأبناء وتعزيز روح المواطنة.

وبادرهم الأبناء بتقديم باقات الورود لرجال الأمن تقديراً وعرفاناً لدورهم في حفظ أمن المجتمع وضمان سلامته واستقراره.