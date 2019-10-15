للتأثير على الأخضر.. مطالبات بتقليص الأجانب إلى 5 لاعبين فقط

نواف السالم(صدى):

تكاثرت المطالبات بضرورة اتخاذ قرار حاسم من اتحاد كرة القدم بشأن تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الأندية، وذلك في ظل تراجع أداء لاعبي المنتخب الوطني خلال مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وأمم آسيا.

وطالب عدد من الإعلاميين والمتخصصين الرياضيين، بتقليص الاعتماد على اللاعبين الأجانب، إذ يسمح الاتحاد بضم 7 لاعبين أجانب خلال منافسات الموسم الحالي، ما يمنحهم فرصة أكبر ويؤثر على مستوى اللاعبين المحليين.

ومن جانبه، أعلن الإعلامي عبد العزيز الخالد، تأييده لتواجد اللاعب الأجنبي المتميز في الأندية، ولكن يوجد لاعبين محليين أفضل من الأجانب، لافتًا إلى أن الأندية تضطر للاعتماد على اللاعب الأجنبي وتمنحه أكثر من فرصة لا ينالها السعودي.

ورفع «الخالد» مطالبه بضرورة تقليص الأجانب من 7 إلى 5 لاعبين مميزين فقط؛ للحفاظ على ارتفاع مستوى الدوري السعودي واللاعب المحلي، مشيرًا إلى أن كثرة اللاعبين الأجانب يؤثر على مستوى المحلي مع المنتخب الوطني.

كما طالب اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل بضرورة مناقشة هذا الأمر بهدوء، مؤكدًا على ضرورة أن يكون اللاعب المتعاقد معه متفوق بفارق كبير عن نظيره السعودي.