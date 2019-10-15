بتهمة إساءته لضابط بالمرور.. نيابة الكويت تأمر باستمرار حبس الشيخ عبدالله السالم

خالد الظفيري(صدى):

أمرت نيابة الإعلام في الكويت باستمرار حبس الشيخ عبدالله السالم الصباح على ذمة التحقيق، في دعوى إساءته رئيس قسم تراخيص المركبات بمرور العاصمة الكويت المقدم صالح الراشد.

وعن التهم الموجهة لـ ” الشيخ عبدالله ” ، فقد تضمنت التهديد والسب والقذف وسوء استخدام الهاتف، فيما أنكر ” السالم ” التهم الموجهة له.

بينما رفضت النيابة إطلاق سراحه، لحين التأكد من صحة التسجيل الصوتي المنسوب له.

وكان وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح استقبل في وقت سابق المقدم صالح الراشد، وأكد أنه لا أحد فوق القانون والجميع سواسية.