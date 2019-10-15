تعطل عدد من السيارات بسبب تزويدها بـ بنزين مخلوط بالماء بالمدينة

نايف السالم(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو المتداولة تعطل عدد من السيارات؛ بعد تعبئتها بالبنزين في إحدى محطات الوقود بالمدينة المنورة.

وعن ذلك، قال أحد المتضررين في مقطع متداول أن البنزين مخلوط بالماء؛ هو ما أدى إلى تعطل قرابة 6 سيارات.

ومن جانبها، اعترفت إدارة المحطة بوجود خلط للبنزين بالماء، مبينة أنها تعاقدت مع إحدى الشركات لتقوم بالصيانة وتنظيف وغسيل الخزانات بالمحطة.

حيث أوضحت أن شركة الصيانة أكدت أنه تم الانتهاء من عملية التنظيف، لكن تبين لاحقًا أن الشركة لم تقم بشفط الماء بالكامل؛ ما تسبب في حدوث الأعطال للسيارات.

وتكفلت إدارة المحطة بإصلاح السيارات المتعطلة، وتفريغ الخزان والتأكد من خلوه تمامًا من الماء.