أغرب حادثة.. فيديو لامرأة تكاد تدهس نفسها بسيارتها

لندن(صدى):

وثق مقطع فيديو حادث غريب لسيدة تصطدم نفسها بسيارتها حتى كادت أن تدهسها لولا تدخل العناية الإلهية .

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، فقد نست المرأة تفعيل الفرامل وخرجت من السيارة ووقفت لتتفحص منصة للبيض ، وفجأة تسللت السيارة وانزلقت حتى اصطدمت بالمرأة وأسقطتها أرضاً .

ولحسن الحظ ، لم يسفر الحادث سوى عن أضرار بسيطة للمرأة التي استعادت الوقوف مرة أخرى .