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أغرب حادثة.. فيديو لامرأة تكاد تدهس نفسها بسيارتها

أغرب حادثة.. فيديو لامرأة تكاد تدهس نفسها بسيارتها
لندن(صدى):

وثق مقطع فيديو حادث غريب لسيدة تصطدم نفسها بسيارتها حتى كادت أن تدهسها لولا تدخل العناية الإلهية .

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، فقد نست المرأة تفعيل الفرامل وخرجت من السيارة ووقفت لتتفحص منصة للبيض ، وفجأة تسللت السيارة وانزلقت حتى اصطدمت بالمرأة وأسقطتها أرضاً .

ولحسن الحظ ، لم يسفر الحادث سوى عن أضرار بسيطة للمرأة التي استعادت الوقوف مرة أخرى .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 38 دقيقة

كمان ابك يمكن يكون جنيها طفشان منها ويبا يرتاح منها..

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