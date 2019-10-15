أغرب حادثة.. فيديو لامرأة تكاد تدهس نفسها بسيارتها
وثق مقطع فيديو حادث غريب لسيدة تصطدم نفسها بسيارتها حتى كادت أن تدهسها لولا تدخل العناية الإلهية .
ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، فقد نست المرأة تفعيل الفرامل وخرجت من السيارة ووقفت لتتفحص منصة للبيض ، وفجأة تسللت السيارة وانزلقت حتى اصطدمت بالمرأة وأسقطتها أرضاً .
ولحسن الحظ ، لم يسفر الحادث سوى عن أضرار بسيطة للمرأة التي استعادت الوقوف مرة أخرى .
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 38 دقيقة
كمان ابك يمكن يكون جنيها طفشان منها ويبا يرتاح منها..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84604 ] نشر منذ 36 دقيقة
سبحان الله ,,