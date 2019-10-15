79 وظيفة إدارية وفنية وصحية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مدينة الملك سعود الطبية، باب التقديم إلى 79 وظيفة إدارية وفنية وصحية شاغرة لحملة المؤهلات «الكفاءة المتوسطة، الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس، والماجستير».

وأوضحت المدينة أن الوظائف المتاحة تحت المسميات التالية:

– موظف مكتب القبول « 17 وظيفة»

– أخصائي محاسب «وظيفتان»

– أخصائية ترجمة «وظيفة واحدة»

– أخصائي موارد بشرية «3 وظائف»

– أخصائي قيادي موارد بشرية «وظيفة واحدة»

– صيدلي إكلينيكي «3 وظائف»

– أخصائي عمليات «5 وظائف»

– خدمات عامة / مراسل «وظيفة واحدة»

– إداري / أمن وسلامة «وظيفة واحدة»

– أخصائي مختبر «3 وظائف»

– إداري «وظيفة واحدة»

– أخصائي أشعة «3 وظائف»

– موظف رواتب وحسابات «وظيفة واحدة»

– فني حاسب آلي «وظيفة واحدة»

– أخصائية تمريض « 30 وظيفة»

– أخصائي جودة «وظيفة واحدة»

– أخصائي ميكانيكي «وظيفة واحدة»

– أخصائي قيادي نظم معلومات «وظيفة واحدة»

– أخصائية تمريض أول «3 وظائف»

كما اشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من الآن من خلال الرابط التالي هنا