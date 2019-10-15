فيديو لمؤذن بمسجد في لبنان يدعو المسيحين للدخول والاحتماء من الحرائق

بيروت(صدى):

وجه مؤذن بأحد المساجد منطقة الدبية بلبنان، النداء للأهالي عبر مكبرات الصوت؛ معلنًا أن أبواب المسجد مفتوحة للجميع مسلمين ومسيحين؛ للاحتماء من آثار الحرائق التي نَشَبت بالمنطقة أمس، وما زالت آثارها متواصلة.

وقال المؤذن في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، “إلى أهالي الدبية الكرام مسلمين ومسيحيين.. باب المسجد مفتوح لمن يريد من العائلات”.

وشهد لبنان، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 104 حرائق، توزعت على كل الأراضي اللبنانية؛ حيث اندلعت سلسلة حرائق ليلية في منطقة الشوف والدبية والدامور، وتجددت في تلال منطقة المشرف رغم المحاولات المبذولة من قِبَل المعنيين للسيطرة على امتداد النيران.

ووفق صحيفة “النهار”، شدد مدير عمليات الدفاع المدني جورج أبو موسى على أن جميع العناصر في الدفاع المدني في حالة طوارئ، وهي تعمل بقدرتها القصوى ، مؤكداً ، أن سبب عودة الحرائق ليلًا، يعود لسرعة الرياح التي وصلت إلى 50كم/الساعة؛ مما ساعد على اشتداد النيران ووصلوها إلى مشارف المنازل، وحتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح.