لليوم الثالث على التوالي أمانة جدة تكرس مفهوم التميز المؤسسي

حسن الزهراني (صدى):

ضمن أعمال منتدى أسبوع الجودة البلدي تحت شعار #صحمنأول_مرة ، أقامت أمانة محافظة جدة اليوم الثلاثاء 16 صفر 1441هـ ورشة عمل حول مفهوم الجودة والتميز المؤسسي، قدم الورشة المهندس محمد الغامدي، تحدث فيها عن مفهوم الجودة والتميز المؤسسي في بيئة العمل، وسط حضورٍ لافت لمنسوبي ومنسوبات أمانة محافظة جدة، تخلل الورشة نقاشات مع المحاضر من قبل الحضور، مما أضاف للورشة مزيدًا من الثراء، والحوار الحيوي، الذي استمر لمدة ساعة وذلك بمسرح أمانة محافظة جدة.

بعد الورشة أقيمت مسابقة أسبوع الجودة البلدي في يومها الثالث والتي تهدف إلى تحفيز الموظفين على الأداء المتميز وتعزيز الجودة لدى إدارات الأمانة وبلدياتها.

واختتمت أعمال اليوم الثالث بفوز ثلاثة من منسوبي الأمانة بجوائز قيمة ضمن المسابقة اليومية للمنتدى.

وتأتي أعمال المنتدى حرصًا من الأمانة على نشر ثقافة الجودة لدى منسوبيها للقيام بدورها الوطني المنوط بها بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.