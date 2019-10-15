بالفيديو.. رد فعل مفاجئ لمواطن فور رؤيته عمرو دياب بالرياض

الرياض(صدى):

وثق مقطع فيديو مشهد تلقائي وطريف فور رؤية أحد المواطنين للمطرب المصري عمرو دياب خلال حفل توزيع جوائز Joy على هامش موسم الرياض .

وأظهر المقطع الشاب وهو في حالة ذهول ، قائلاً : الله عمرو دياب… والله حقيقي حقيقي .

ووضع الشاب يده على كتف عمرو دياب ليتأكد من أنه هو ، وابتسم له الهضبة وحياه .

وكان الفنان عمرو دياب برفقة زوجته الفنانة المصرية دينا الشربيني خلال الحفل الضخم ، غير أنها تعرضت لإنتقادات واسعة بسبب عدم ظهورها بملابس محتشمة ومراعاة عادات المملكة .