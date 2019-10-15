بالفيديو.. آل الشيخ يقارن بين فعاليات الترفيه اليوم وأمس « ياحظك ياولدي»

علي القحطاني(صدى):

نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، (38 عاماً) ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، قارن فيه واقع الترفيه الأمس واليوم، بين ما كان يعد ترفيهاً وقت أن كان صغيراً وبين ما يحدث الآن من فعاليات ضخمة في موسم الرياض 2019.

وقال آل الشيخ ، في الفيديو ، “أكثر شيء مضيّق صدري الوقت اللي ضاع من عمري ما بين مواقف التميمي في شارع الثلاثين ومواقف اليورومارشيه”، واختتم بقوله: “يا حظك يا ولدي ما شاء الله”.

وكان “آل الشيخ”، قد قال في المنتدى العالمي “صناعة الترفيه” الذي اختتم أعماله بالرياض أمس الإثنين: “كان الهدف أن موسم الرياض يكون أكبر موسم في المملكة العربية السعودية، وارتفع سقف طموحنا أكثر بكثير حتى صار اليوم هو أضخم حدث ترفيهي في الشرق الأوسط والمنطقة”.

وأضاف: “ننطلق بكل مشاريعنا بهيئة الترفيه من رؤية المملكة 2030 وبدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز” ، مٌشيراً إلى أن “كل الفعاليات والبرامج الترفيهية العالمية اللي الناس بالأول كانت تسافر لها وتخسر مبالغ كبيرة الآن صارت موجودة عندنا في موسم الرياض لأكثر من شهرين ترفيهية”.

