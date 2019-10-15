قناة «بداية» تعود للبث بعد عام ونصف من إيقافها

نايف السالم(صدى):

تستعد قناة ” بداية ” للعودة للبث مجددًا اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد نحو عام ونصف العام من التوقف بقرار من وزارة الإعلام.

وتفصيلآ، كشفت القناة في وقت سابق عن موعد البث المرتقب الذي لم يبدأ بعد، فيما انهمك القائمون على القناة باستعدادات الانطلاق وإعداد المحتوى الذي سيتم عرضه للجمهور.

وتفاعل جمهور ” بداية “ المنتمية لقنوات ” تلفزيون الواقع ” ، متحمسًا اليوم الثلاثاء لعودة قناتهم للبث مجددًا.

وكان قد تم إيقاف قناة ” بداية ” كإجراء عقابي جاء بعد انتقادات لاذعة طالت القائمين على القناة؛ بسبب إبلاغهم أحد المتسابقين في برامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة.