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يفتخرون بجيشهم والعار يطاردهم.. سخط عالمي على لاعبي تركيا بعد «التحية المستفزة»

يفتخرون بجيشهم والعار يطاردهم.. سخط عالمي على لاعبي تركيا بعد «التحية المستفزة»
طلال الغامدي(صدى):

في تحدي سافر لمشاعر الإنسانية ودعماً للعدوان التركي الغاشم على شمال سوريا ، تعمد لاعبو تركيا استفزاز الجماهير مخالفين أبسط قوانين كرة القدم بعدما أدوا التحية العسكرية احتفالاً بهدف سجلوه أمام منتخب فرنسا امس الإثنين لتنتهي البمباراة بالتعادل 1-1 .

وعقب الواقعة، نشرت وزيرة الرياضة الفرنسية، روكسانا ماراسينيانو، تغريدة على “تويتر” قالت فيها: “أفسد اللاعبون الأتراك الجهود الأمنية، من خلال التحية العسكرية التي تتناقض مع الروح الرياضية. أطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض عقوبة .

كما تسببت في غضب جماهيري كبير ، خاصةً وأنها لم تكن المرة الأولى ، حيث أدى اللاعبون التحية العسكرية في غرفة الملابس بعد مباراة ألبانيا ، وكتب الحساب تعليقاً على الصورة : التحية والانتصار اليوم مُهداة لجنودنا الأبطال وشهدائنا ، في نفس الوقت الذي يقتل فيه المئات ويشرد الآلاف من السوريين بسبب الغزو التركي .

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد تعهد ، بالتحقيق في واقعة “الاحتفال العسكري” المستفز، وقال المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد : هذه التحية قد تكون مستفزة، قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر الإشارات السياسية والدينية. أؤكد لكم أننا سننظر في القضية .

وانتشرت مطالبات عقوباتهم على وسائل الإعلام الأوروبية في ظل الإعتداء على شمال سوريا وقتل المدنيين وتشريدهم .

كما استغنى نادي سانت باولي الألماني، عن خدمات لاعب خط الوسط التركي جنك شاهين، بعد منشور له على “إنستغرام” يدعم فيه غزو بلاده لمناطق تحت سيطرة الأكراد شمالي سوريا .


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